POL-HH: 240115-3. Öffentlichkeitsfahndung nach 68-Jährigem aus Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots) - Tatzeit: 13.01.2024, 15:35 Uhr Tatort: Hamburg-Poppenbüttel, Heegbarg Am Samstagnachmittag hat ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen Ladendieb in einem Poppenbütteler Einkaufszentrum vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde hochwertiges Stehlgut aufgefunden. Der Polizist (47) bemerkte während seines Einkaufsbummels in einem Technik-Store einen ...

mehr