POL-HH: 240115-4. Eine Festnahme nach räuberischem Diebstahl im Hamburg-Poppenbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.01.2024, 15:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Poppenbüttel, Heegbarg

Am Samstagnachmittag hat ein Polizeibeamter in seiner Freizeit einen Ladendieb in einem Poppenbütteler Einkaufszentrum vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde hochwertiges Stehlgut aufgefunden.

Der Polizist (47) bemerkte während seines Einkaufsbummels in einem Technik-Store einen Mann, der ein Smartphone einsteckte und anschließend ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Der Beamte nahm die Verfolgung auf und wies sich dem Verdächtigen gegenüber als Polizeibeamter aus. Da der Mann seinen Anweisungen nicht nachkam und sich renitent verhielt, musste der Polizist den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen seiner Kollegen vom Polizeikommissariat 35 (PK 35) am Boden fixieren. Hierbei versuchte der Festgenommene, den Beamten zu schlagen und zu beißen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen, einem 28-jährigen Rumänen, fanden die Polizisten insgesamt vier fabrikneue Smartphones im Wert von fast 5.800 Euro auf, die er offenbar gerade zuvor in dem Geschäft entwendet hatte. Der Polizist wurde bei dem Einsatz nicht verletzt.

Gegen den 28-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Er wurde nach erkennungsdienstlicher Behandlung mangels Haftgründen aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Landeskriminalamt 15 (LKA 15) geführt und dauern an.

Ka.

