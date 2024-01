POL-HH: 240112-3. Unbekannter Toter am Elbuferweg aufgefunden - Die Polizei bittet um Mithilfe

Hamburg (ots) - Tatzeitraum: Frühjahr 2023 - Januar 2024; Tatorte: Hamburger Stadtgebiet und Mecklenburg-Vorpommern Am Mittwoch durchsuchten Beamte des Drogendezernates insgesamt neun Wohnungen in Hamburg und eine in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund des Verdachtes des gemeinschaftlichen Handels mit Marihuana in ...

mehr