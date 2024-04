LPI-SHL: Alkoholfahrt am Morgen

Schmalkalden (ots) - In den frühen Morgenstunden des Montags (29.04.2024) brannte es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Gespringweg in Schmalkalden. Eine 55-jährige Frau vergaß das Essen auf dem Herd. Es brannte an und die Flammen griffen auf die Küche und den Wohnbereich über. Zwei Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Die 55-Jährige retteten die eingesetzten Polizeibeamten bewusstlos ...

mehr