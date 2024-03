LPI-NDH: Hinweis der Polizei! Versicherungsjahr hat gewechselt!

Bad Frankenhausen (ots) - In der Zeit vom 01.03.2024, 14:00 Uhr bis 02.03.2024, 14:00 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Parkplatzeinfahrt am NETTO Markt in Bad Frankenhausen, Kyffhäuser Straße, die Halterung des Verkehrsschildes auf der kleinen Insel durch Abknicken zerstört. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Täter oder dem Tatgeschehen machen können? Rückfragen bitte an: ...

mehr