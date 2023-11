Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mehrere Einbruchsdiebstähle im Ostenhellweg

Soest (ots)

Am Samstagabend (11.11.) kam es in der Zeit von ca. 17.00 Uhr bis ca. 23.00 Uhr zu mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen im Ostenhellweg. In drei Objekten, die direkt nebeneinander liegen, haben bislang unbekannte Täter die Wohnungen von drei geschädigten Parteien aufgebrochen. In einem Fall gelangten die Täter über einen Balkon durch Aufhebeln der Balkontür in die Wohnung. In zwei weiteren Fällen wurden die Fenster zu der jeweiligen Wohnung gewaltsam aufgebrochen. Alle Wohnungen wurden durchwühlt. Die Täter erbeuteten insgesamt Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Ostenhellweg gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Soest unter Telefon 02921 - 9100 0 entgegen. (hn)

