LPI-NDH: Wo sinnlos rohe Kräfte walten, weicht der Verstand!

Worbis (ots) - Am Samstag dem, 09.03.2024 gegen 20:30 Uhr kam es in der Ohmbergstraße in Worbis zu einem Brand in einem Altreifenlager einer Autowerkstatt. Durch das Feuer wurde weiterhin ein Carport beschädigt. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angeben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

mehr