Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Widerstand bei Personalienfeststellung

Soest (ots)

Am 16.12.2023 um 20:00 Uhr wurde der Polizei ein Randalierer am Soester Bahnhof gemeldet. Dieser habe mehrfach mit seinen Fäusten gegen die Fensterscheibe eines Taxis geschlagen, ohne diese zu beschädigen. Zudem sei der Taxifahrer, der sich in seinem Fahrzeug eingeschlossen hatte, angeschrien worden. Bei polizeilichem Eintreffen verweigerte der Soester sich gegenüber den eingesetzten Beamten auszuweisen. Gegen die daraufhin folgende Durchsuchung zur Personalienfeststellung sperrte sich dieser aktiv, indem er versuchte sich aus den polizeilichen Griffen herauszureißen. Der Soester wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt, welches er am folgenden Morgen verlassen durfte. (cg)

