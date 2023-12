POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wickede (ots) - Am Freitag, 15.12. kam es in den Nachmittagsstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen im Ortsteil Echthausen. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr suchten unbekannte Täter ein Wohnhaus am Triftweg auf und verschafften sich Zugang zur Wohnung durch Aufhebeln eines Fensters. In mehreren Zimmern wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher konnten diverse Schmuckgegenstände ...

mehr