Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Flughafen Stuttgart: 4600 Euro Geldstrafen am Sonntag eingezogen

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart vollstreckte am Sonntag (16.06.2023) zwei Strafvollstreckungshaftbefehle.

Ein 60-jähriger türkischer Passagier wurde am Sonntagmorgen bei der grenzpolizeilichen Kontrolle nach Izmir verhaftet. Die Beamten der Bundespolizei stießen auf den Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim. Demnach musste sich der Fluggast wegen Beförderungserschleichung verantworten. Der Festgenommene wurde nach Bezahlen der Geldstrafe von 600 Euro auf freien Fuß gesetzt. Den Flug verpasste er.

Am gleichen Mittag nahm die Bundespolizei einen 32-jährigen montenegrinischen Fluggast bei der Ausreisekontrolle nach Tivat fest. Dieser wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl wegen tateinheitlichem Verstoß gegen das Waffengesetz gesucht. Um die Geldstrafe in Höhe von 4000 Euro bezahlen zu können, kontaktierte der Verhaftete eine Familienangehörige. Nachdem diese für ihn die gesamte Geldstrafe bezahlte, wurde der Mann freigelassen. Auch er verpasste aufgrund seiner Verhaftung den Flug.

