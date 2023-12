Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Wohnungseinbrüche

Wickede (ots)

Am Freitag, 15.12. kam es in den Nachmittagsstunden zu zwei Wohnungseinbrüchen im Ortsteil Echthausen. Im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:45 Uhr suchten unbekannte Täter ein Wohnhaus am Triftweg auf und verschafften sich Zugang zur Wohnung durch Aufhebeln eines Fensters. In mehreren Zimmern wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher konnten diverse Schmuckgegenstände entwenden. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der Ruhrstraße. In Abwesenheit der Bewohner drangen hier unbekannte Personen durch Aufbrechen der Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten zahlreiche Räume und Behältnisse im Erd- und Obergeschoss. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (sn)

