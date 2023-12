Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Schöneberg (ots)

Am Samstag, 09.12.2023, kam es zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr in Schöneberg, In der Au, zu einem Einbruchsdiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer rückwärtigen Tür Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hier entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

