Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: versuchter Diebstahl aus Pkw

Roth (ots)

In der Zeit von Freitag, 08.12.2023, 20.30 Uhr, bis Samstag, 09.12.2023, 08.00 Uhr, kam es in Roth, Taubenweg, zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen die bislang unbekannten Täter in einen unverschlossenen Pkw Skoda und durchwühlten das Fahrzeuginnere. Anschließend verließen sie, ohne etwas entwendet zu haben, den Tatort. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise und rät dringend, abgestellte Fahrzeuge immer zu verschließen.

