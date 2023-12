POL-PDNR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Rheinbreitbach

Linkenbach (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 09.12.2023 um 16:20 Uhr in Linkenbach wurde festgestellt, dass die 61-jährige Fahrerin des PKW Audi unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: 02631-952-0 ...

mehr