POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Rengsdorf (ots) - Am Samstag, 09.12.2023, wurde durch einen Anwohner um 08:00 Uhr die Beschädigung eines Verteilerkastens der Telekom in Rengsdorf an einem Radweg in der Nähe des dortigen "Rewe-Marktes" gemeldet. Der Verteilerkasten wurde durch bislang unbekannte Täter umgestürzt. Der Tatzeitraum kann nicht benannt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden ...

