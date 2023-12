Neustadt (Wied) OT Strauscheid (ots) - Im Zeitraum von Montag, 04.12.2023 bis Donnerstag, 07.12.2023, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Neustadt (Wied). Durch den Bewohner wurden Beschädigungen an der Hauseingangstür festgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden Rückfragen bitte ...

mehr