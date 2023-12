Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Erwitte (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es auf dem Hellweg in Erwitte-Bad Westernkotten zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 71-jähriger Erwitter befuhr die Straße "Hellweg" (B1) in Fahrtrichtung Erwitte. In Höhe der Unfallstelle, an der Abbiegung in den Sauerländer Weg, übersah der Ford-Fahrer die vor ihr, verkehrsbedingt wartende, 66-jährige Langenbergerin. Diese hatte beabsichtig, nach links in den Sauerländer Weg abzubiegen.

Der Erwitter hatte noch versucht dem Fahrzeug der 66-jährigen auszuweichen, dies gelang allerdings nicht mehr. So fuhr er vermutlich ungebremst, auf den BMW der 66-jährigen auf. Der Ford landete auf der Seite liegend auf einem angrenzenden Feld. Der BMW wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen.

Die B1 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Unfallverursacher wurde mittels Rettungswagen schwer verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten (die 66-jährige und der Beifahrer des Unfallverursachers) wurden zur Untersuchung ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Beim BMW liefen zusätzlich noch Betriebsstoffe aus, die von der Feuerwehr beseitigt wurden.

