POL-MI: Polizei wird nach Karambolage zur Hausberger Straße gerufen

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots) - Am vergangenen Wochenende hat die hiesige Polizei in Minden schnell zwei gemeldete Unfallfluchten aufklären können. In beiden Fällen erwiesen sich Hinweise von aufmerksamen Beobachtern als zielführend. So meldete eine Zeugin den Beamten am späten Samstagabend einen Mercedes, welcher an der Hausberger Straße in Höhe Kanzlers Weide gegen ein Verkehrsschild gefahren sei. ...

