Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Unfallfluchten dank Zeugenhinweisen geklärt

Minden, Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die hiesige Polizei in Minden schnell zwei gemeldete Unfallfluchten aufklären können. In beiden Fällen erwiesen sich Hinweise von aufmerksamen Beobachtern als zielführend.

So meldete eine Zeugin den Beamten am späten Samstagabend einen Mercedes, welcher an der Hausberger Straße in Höhe Kanzlers Weide gegen ein Verkehrsschild gefahren sei. Anschließend, so die Angaben, entfernte sich dessen Fahrer mit dem Auto von der Unfallstelle. Wenig später konnte der mutmaßliche Verursacher, ein 56-jähriger Mindener, mit seinem Pkw auf der Stiftstraße angetroffen und kontrolliert werden. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Mit dieser muss auch ein mutmaßlicher Fahrzeugführer (35) aus Essen rechnen. Der steht unter Verdacht am frühen Sonntagabend an der Bergkirchener Straße auf dem Parkplatz eines Freizeitparks ein anderes Auto beschädigt, sich anschließend jedoch ohne seinen Pflichten nachzukommen vom Unfallort mit einem BMW entfernt zu haben. Dies war einem Zeugen nicht entgangen, sodass er den Vorfall der Polizei meldete. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der vermeintliche Unfallwagen schließlich später von einer Streife angetroffen werden.

Die konsequente Ahndung von Verkehrsunfallfluchten gehört zum polizeilichen Alltagsgeschäft. In NRW kam es im Jahr 2022 zu rund 140.000 Verkehrsunfällen, bei denen der Verursacher anschließend flüchtete. Allein im Mühlenkreis kam es im selben Zeitraum zu 1.570 gemeldeten Verkehrsunfallfluchten. Umgerechnet bedeutet dies etwa vier Unfallfluchten täglich.

Mit dem Slogan "Unfallflucht ist unfair" appelliert die Polizei an das Unrechtbewusstsein der Verkehrsteilnehmer: Hinter jeder Unfallflucht stehen Geschädigte, die auf den entstandenen Kosten sitzen bleiben könnten. Dazu stellt die Polizei klar: Eine Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat.

Zu dem wichtigen Thema sind die Verkehrssicherheitsexperten der Kreispolizeibehörde in den kommenden Wochen mit einem Infostand im Mühlenkreis unterwegs. Wer sich informieren möchte, der kann dies bereits am morgigen Dienstag, 25.07. zwischen 11 und 18 Uhr am Werre-Park in Bad Oeynhausen tun.

Weitere Termine finden statt am:

Freitag, 04.08.2023, 12-16 Uhr - Porta Westfalica, Porta Markt, Montag, 07.08.2023, 12-16 Uhr - Minden, E-Center Königstraße, Samstag, 26.08.2023, 12-18 Uhr - Minden, Innenstadt, Martinitreppe.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell