Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vandalismus, Unfallflucht, Verkehrsunfall und Kennzeichendiebstahl

Aalen (ots)

Rosengarten-Westheim: Vandalismus an Grundschule

Zwischen dem 1.5. um 11:00 Uhr bis zum 27.5. 6:30 Uhr wurde in der Flurstraße an der Grundschule und Rosengartenhalle 16 Fenster sowie zwei Glastüren beschädigt. Vermutet wird, dass die Beschädigung durch Steinwurf stattgefunden hat, da die Macken und Abplatzer Größen von 3mm bis 3cm aufweisen. Eine Glasscheibe wurde komplett eingeworfen, bei drei weiteren Scheiben wurden die außenliegende Scheibe. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro Sachschaden geschätzt. Hinweise zur Täterschaft nimmt der Polizeiposten in Gaildorf unter 07971 95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 9.30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Seat in der Kocherstraße und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Obersontheim: Verkehrsunfall

Eine 29-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Weilerbachstraße in Richtung Geifertshofen. Als sie feststellte, dass sie eine Einfahrt verpasst hatte, stoppte sie auf der Fahrbahn. Ein hinter ihr fahrender 30-jähriger Seat-Fahrer hielt ebenfalls an. Auf einmal setze die Renault-Fahrerin zurück und fuhr auf den hinter ihr wartenden Pkw auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 5.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Kennzeichendiebstahl

Am Sonntag zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr an der Limpurgbrücke auf einem öffentlichen Parkplatz von einem geparkten Motorrad der Marke Suzuki das Kennzeichen mit samt Schrauben entwendet. Mögliche Zeugen sollen sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 melden.

