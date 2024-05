Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Doppeldeckerbus steckt in Unterführung fest - Autofahrer leitstete Widerstand und verletzte Polizeibeamte

Aalen (ots)

Ellwangen: Betrunkener Autofahrer leistete Widerstand und verletzt Polizeibeamte

Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr am Sonntag kurz vor 22 Uhr die Hauptstraße und bog in die Rathausstraße ein. Eine dortige Polizeistreife sah, wie aus dem Fahrzeug eine Getränkedose flog, weshalb diesbezüglich die Fahrzeuginsassen kontrolliert wurden. Hierbei ergab sich auch bei dem 37-Jährigen der konkrete Verdacht einer Alkoholisierung. Der Mann war unkooperativ und kam den Anweisungen der Beamten nicht nach. Er musste deshalb unter Anwendung unmittelbaren Zwangs aus dem Fahrzeug geholt werden. Nun trat und schlug der mutmaßlich betrunkene Mann gegen die Beamten, wobei zwei Beamte leicht verletzt wurden. Die Beamten wurden von dem Tatverdächtigen auch mehrfach beleidigt. Zur Feststellung der Fahrtauglichkeit wurde bei dem 37-Jährigen eine Blutuntersuchung veranlasst. Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Aalen: Busunfall

In der Wilhelm-Merz-Straße ereignete sich am Montag gegen 13.05 Uhr ein Busunfall. Nach ersten vorliegenden Informationen war der Busfahrer im Linienverkehr unterwegs und beabsichtigte die Unterführung in Richtung Walkstraße zu passieren. Er missachte die Durchfahrtshöhe und blieb unter der Bahnbrücke stecken. Der 22-jähriger Fußgänger, der dort zeitgleich auf dem Gehweg lief, wurde leicht vermutlich durch herabfallende Glassplitter verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Fahrgäste wurden mutmaßlich nicht verletzt. Sie waren beim Eintreffen der Polizei bereits weg. Der Schaden am Bus dürfte sehr hoch sein. Ersten Informationen zufolge entstand an diesem ein Totalschaden, der sich auf mehrere hunderttausend belaufen könnte. Wie lange die Bergung des Fahrzeugs andauert, ist noch nicht abzuschätzen. Die Schäden an der Brücke sind mutmaßlich gering, müssen aber noch näher von Fachkundigen inspiziert werden. Züge können derzeit die Brücke passieren. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt.

