Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Auto aufgebrochen - Sportgerät in Brand gesteckt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr stellte eine 36-Jährige fest, dass Unbekannte die Seitenscheibe ihres Jaguars, den sie auf dem Parkplatz eines Festsaales in der Bahnhofstraße abgestellt hatte, eingeschlagen und einen geringen Bargeldbetrag aus dem Fahrzeuginneren entwendet haben. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Jagstzell: Vier verletzte Fahrzeuginsassen

Drei Schwer-, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr ereignete. Zur Unfallzeit befuhr eine 73-Jährige mit ihrem Pkw die B 290 von Ellwangen kommend in Richtung Jagstzell. Aus Unachtsamkeit der Fahrerin geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Grünstreifen. Die 73-Jähriger verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches einen Abhang hinabrutschte und in einer Böschung zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin, sowie die Mitfahrer im Alter von 14, 13, 10 Jahren wurden verletzt. Alle vier wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall war der Pkw der 73-Jährigen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hierzu war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Rainau: Radfahrer stürzten

Gegen 13 Uhr befuhren eine 36-Jährige und ein 41-Jähriger mit ihren Pedelecs den Radweg zwischen Rainau-Schwabsberg und Rainau-Saverwang. Hier verhakten sich wohl die beiden Lenker der Räder, wodurch die beiden Radler zu Boden stürzten. Beide erlitten leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 750 Euro.

Ellwangen: Alkoholisiert gestürzt

Kurz nach 5.30 Uhr am Sonntagmorgen wurde in der Falkenstraße ein verletzter Radfahrer in einem Vorgartengarten festgestellt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, war der 37-Jährige bereits gegen 2 Uhr dort gestürzt, wobei er sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Dreifaltigkeitsfriedhof in der Straße Pfeilhalde stieß am Samstagnachmittag in der Zeit zwischen 15.20 Uhr und 16.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer gegen einen parkenden Audi A3. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin ohne den Vorfall zu melden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Durlangen: Sportgerät in Brand gesteckt

Auf dem Generationenspielplatz in der Wassergasse wurde am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr ein Sportgerät in Brand gesetzt. Anwohner alarmierten die örltiche Feuerwehr und löschten das Spielgerät noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften im Einsatz. Die Höhe des Schadens ist noch nicht beziffert. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei in Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Verletzte Radfahrerin

Eine 33-jährige Radfahrerin befuhr am Sonntag gegen 14 Uhr in der Dominikus-Debler-Straße den Radweg in Richtung Straßdorf. Beim Bremsen stürzte sie und verletzte sich leicht und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Der Schaden am Rad blieb gering.

Schwäbisch Gmünd: Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer fuhr am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr von der Hohenstaufenstaße in Rechberg nach Waldstetten. Er sei dort in Schlangenlinien gefahren, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde, die den Autofahrer stoppten. Es wurde bei der Überprüfung seiner Fahreignung festgestellt, dass er mit über 2,3 Promille am Steuer saß. Es wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell