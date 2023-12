LPI-G: Sachschaden an Bushaltestelle

Altenburg (ots) - Gößnitz: Am 07.12.2023, gegen 11:25 Uhr befuhr eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades die Schulstraße. In einer Linkskurve kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und stützte. Dabei wurde die junge Fahrerin verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Moped entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

