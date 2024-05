POL-AA: RMK: Fahrzeugbrand - Gartenhausaufbruch - Fahrraddiebstahl - Trunkenheitsfahrt - Unfallflucht - Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt-Großheppach: Fahrzeugbrand

Am Freitagmittag kam es aufgrund bislang ungeklärter Ursache zu einem Fahrzeugbrand eines VW T4 in der Lämmlestraße. Das Fahrzeug brannte dabei vollständig aus. Nach aktuellen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Straftat vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die örtliche Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Remshalden-Geradstetten: Gartenhausaufbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Diebe in eine Gartenhütte im Stegwiesenweg ein. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Waiblingen-Beinstein: Fahrraddiebstahl

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend entwendeten unbekannte Diebe in der Schorndorfer Straße ein blaues Mountainbike der Marke Merida. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/9500 zu melden.

Leutenbach: Betrunken ohne Führerschein gefahren

Am Sonntagnachmittag wurde ein 47-jähriger Fahrer eines Kia von der Polizei kontrolliert. Bei ihm konnte eine Atemalkoholkonzentration von etwa 0,7 Promille festgestellt werden. Zudem verfügte der Mann über keine Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer Strafanzeige und einer Ordnungswidrikeitenanzeige rechnen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag 16:00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter in der Wiesenstraße einen geparkten MINI und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Fellbach-Schmiden: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt drei Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr Fellbach am Sonntagabend gegen 18:45 Uhr in die Breslauer Straße aus. Eine vermutlich fehlerhaft angeschlossene Gaskartusche eines Gasgrills geriet in einem Garten in Brand, diese konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro, verletzt wurde niemand.

