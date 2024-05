Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Update zur Vermisstensuche vom Vortag

Aalen (ots)

Der vermisste 57-Jährige, der am Vortag unter anderem auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht wurde, ist selbstständig in das Krankenhaus in Stuttgart, aus dem er vermisst worden war, zurückgekehrt.

