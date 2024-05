Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fußgänger überfallen - Zeugen zu Überholmanöver gesucht

Aalen (ots)

Fellbach: Erneut wurde ein Fußgänger überfallen - Kripo ermittelt

Am Freitagmorgen wurde in Fellbach erneut ein Fußgänger überfallen. Das 64-jährige Opfer war in der Hauffstraße unterwegs und wurde dort von mehreren jungen Männern angesprochen. Ein Tatverdächtiger hatte eine Schusswaffe bei sich, bedroht damit den 64-Jährigen und forderte diesen auf seine mitgeführten Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter erbeuteten letztlich eine Packung Zigaretten und flüchten damit in Richtung Bahnhof. Von der Gruppierung, die aus fünf bis sechs Personen bestanden habe, liegt folgende Beschreibung vor:

Es handelte sich um junge Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Sie waren dunkel gekleidet, wobei sie ihre Kapuzen in ihre Gesichter gezogen hatten, die teilweise auch bedeckt waren. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter und nimmt diese unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Winnenden: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW Kombi befuhr am Freitag kurz nach 11:30 Uhr die Schorndorfer Straße. Kurz nach dem Ortsausgang Winnenden in Richtung Birkmannsweiler überholte er einen Roller-Fahrer unmittelbar vor einer Kuppe. Als zwei Pkw entgegenkamen, mussten sowohl der Rollerfahrer, als auch die entgegenkommenden Pkw abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Das Polizeirevier Winnenden sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Fahrer der entgegenkommenden Pkw. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell