POL-F: 231107 - 2045 Frankfurt - Innenstadt - Bahnhofsviertel: Es hat sich ausgetanzt! - Festnahme mehrerer Diebe

(yi) Die Frankfurter Polizei nahm am vergangenen Sonntag (05.11.2023) drei Taschendiebe zu drei unterschiedlichen Zeiten fest.

Vorgestern kamen einem 28-Jährigen auf der Großen Friedberger Straße gegen 03:30 Uhr drei Männer entgegen, welche den sogenannten "Antanztrick" anwendeten. Hierbei taten die Tatverdächtigen so, als ob sie mit dem 28-Jährigen tanzen wollen und kamen diesem körperlich nahe. Die dadurch entstandene ausgelassene Stimmung und Nähe wurde genutzt, um den Angetanzten zu beklauen. Einer der Tatverdächtigen entwendete dabei das Handy des Geschädigten. Gegen Mittag ortete der 28-Jährige sein Handy und rief die Polizei um Hilfe, welche sodann mit ihm zu einer Lokalität fuhr, an dem das Handy vermutet wurde. Die Beamten stellten vor Ort mehrere Personen fest. Einer der Personen konnte durch den Geschädigten identifiziert werden. Der 37-jährige Dieb räumte die Tat ein und händigte das Handy aus. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten diesen zwecks polizeilicher Maßnahmen auf die Dienstelle. Nach Beendigung wurde er entlassen.

Kurze Zeit später kam es in der Taunusstraße gegen 06:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen der Tatverdächtige die Geldbörse des Geschädigten klaute und versuchte, sich nach der Tat zu Fuß zu entfernen. Ein Zeuge hinderte den Täter an der Flucht und hielt diesen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der wohnsitzlose Dieb, 32 Jahre alt, wurde noch vor Ort, nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten, entlassen.

Es wären ja nicht "alle guten Dinge drei", wenn nicht gegen 23:15 Uhr ein 34-Jähriger in der Taunusstraße einen 16-Jährigen auf frischer Tat dabei beobachtet hätte, wie dieser ein Handy aus der Tasche eines Bürgers entwendete. Der Jugendliche ergriff die Flucht, konnte jedoch den Zeugen nicht abschütteln. Dieser heftete sich an die Fersen des Diebes. Polizeibeamte kontrollierten sodann den 16-Jährigen und fanden das zuvor entwendete Handy bei ihm auf. Der Eigentümer des Mobiltelefons hatte sich jedoch bereits entfernt und muss nun ermittelt werden. Da es sich bei dem Dieb um einen Minderjährigen handelte, wurde dieser in die Obhut des Jugendamts übergeben.

