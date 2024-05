Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Einbruchsversuch

Zwischen Freitag, 17.05.2024 und Donnerstag, 23.05.2024 versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Dözenäckerstraße einzubrechen. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Einbrecher nicht in die Räumlichkeiten der Firma, hinterließen beim Einbruchsversuch aber entsprechenden Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 entgegen.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr in der Bahnhofstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Seat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Geschädigter nach Unfall gesucht

Ein 64 Jahre alter VW-Fahrer beschädigte am Donnerstag gegen 12 Uhr beim Vorbeifahren in der Silcherstraße einen geparkten Pkw. Anschließend fuhr er zunächst weiter, um eine geeignete Stelle zum Anhalten zu suchen. Als er kurz darauf wieder zur Unfallstelle zurückkehrte, war das beschädigte Auto nicht mehr vor Ort. Der Verursacher konnte lediglich angeben, dass es sich hierbei um einen dunklen Pkw gehandelt habe. Zeugen des Unfalls bzw. der Fahrer des beschädigten Pkw werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Backnang: Verletzte Radfahrerin

Eine 57jährige Radfahrerin befuhr am Donnerstag gegen 17 Uhr den Radweg in der Annonay-Straße, als vor ihr an einem haltenden Sprinter zum Aussteigen die Seitentür geöffnet wurde, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Die Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, touchierte die Tür und stürzte. Sie verletzte sich hierbei und kam ins Krankenhaus. Der Sachschaden blieb gering.

