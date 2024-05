Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Bopfingen: Einbruch

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Carl-Weil-Straße wurde am Donnerstag, zwischen 12:30 Uhr und 21.30 Uhr, eingebrochen. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren stieß zwischen Dienstag, 7 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Klein-LKW gegen eine Dachrinne einer Holzscheune in der Bahnhofstraße. Diese wurde hierbei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

