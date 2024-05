Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch & Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Einbruchsversuch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Mittwoch, 15.05.2024 und Mittwoch, 22.05.2024 in ein Einfamilienhaus in der Marbacher Straße einzubrechen. Glücklicherweise gelang es den Einbrechern nicht, die Eingangstüre aufzuhebeln. Der beim Einbruchsversuch entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Schorndorf-Weiler: Unfallflucht

Zwischen Dienstagvormittag und Mittwochvormittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren in der Hermann-Hesse-Straße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 17.20 Uhr die Emmener Straße in Richtung Backnang, als er beim Vorbeistreifen einen Pkw Seat streifte und diesen an der Fahrzeugfront beschädigte. Der Lkw-Fahrer stoppte nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Stuttgarter Straße ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter stieß beim Parken gegen einen Pkw Hyundai und beschädigte diesen. Anschließend flüchtete er und hinterließ ca. 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

