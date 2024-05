Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wasserturm beschmutzt, Geldautomatensprengung

Aalen (ots)

Satteldorf: Beschmutzung des Wasserturms

Am Mittwoch wurde am Wasserturm beim Bauhof mehrere Schmierereien festgestellt. Ein bisheriger Sachschaden ist nicht bekannt. Zeugen mit möglichen Hinweisen, werden gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 zu melden.

Satteldorf: Geldautomatensprengung

Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 4:00 Uhr in der Satteldorfer Hauptstraße ein Geldautomat in einem Bankgebäudes gesprengt. Die Höhe des entwendeten Bargelds ist bislang noch nicht bekannt. Laut Zeugenangaben wurden drei männliche Personen beobachtet, welche mit einem länglichen Fahrzeug flüchteten. Die Täter flüchteten über ein dortiges Wohngebiet in Richtung Crailsheim. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief negativ. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 an.

