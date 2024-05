Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Einbruch

Aalen (ots)

Ellwangen/Schrezheim: Unfall beim Wenden

Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 18:30 Uhr die L1075 von Schrezheim in Richtung Ellwangen. Als er kurz vor dem Ortsausgang wenden wollte, übersah er einen von links kommenden 17-Jährigen Yamaha-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Riesburg/Pflaumloch: Sachbeschädigung

In der Heinestraße / Einmündung Bahnhofstraße wurde ein Straßenschild von bislang Unbekannten umgeknickt und dadurch beschädigt. Der Schaden wurde am Dienstag, gegen 15 Uhr, bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Lorch: Einbruchsversuch

Am Mittwoch versuchte ein Einbrecher vergeblich in eine Wohnung in der Stuttgarter Straße einzubrechen. An der Wohnungstür entstand Sachschaden. In der Wohnung wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Leinzell: Parkplatzunfall

Auf einem Parkplatz in der Kirchgasse kam es am Mittwoch gegen 17:45 Uhr zu einem Unfall. Eine 60-jährige Suzuki-Fahrerin übersah dort einen von rechts kommenden Hyundai eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5500 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell