POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots) - Untermünkheim: Verkehrsunfall Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 61-jähriger Sattelzugfahrer die K2573 von Breitenstein kommend in Richtung B19. Beim rechts abbiegen übersah er einen rechts neben ihm stehenden 19-jährigen Seat-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro ...

