Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, entlaufene Rinder

Aalen (ots)

Untermünkheim: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 61-jähriger Sattelzugfahrer die K2573 von Breitenstein kommend in Richtung B19. Beim rechts abbiegen übersah er einen rechts neben ihm stehenden 19-jährigen Seat-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Ilshofen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr einen in der Eckartshäuser Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr befuhr ein 19-jähriger Skoda-Fahrer die K2542 bei Ilshofen und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen einen Strommast und der Skoda überschlug sich ehe er im Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Freitag zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr wurde in der Hofäckerstraße auf einem Parkplatz ein geparkter Pkw beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der bisher unbekannte Täter entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Tathergang, bitte an das Polizeirevier Crailsheim unter 07951 4800 melden.

Schrozberg: Entlaufene Rinder

Zwischen Könbronn und Oberstetten auf der L1001 sind am Dienstagabend um 20:30 Uhr acht Rinder entlaufen. Diese befanden sich zwischenzeitlich auf den Gleisen und der Fahrbahn. In der Zwischenzeit konnten bisher fünf Kälber wieder angetroffen werden. Nach drei wird weiterhin gesucht. Die Suche wird am Mittwochmorgen aufgrund der Lichtverhältnisse fortgesetzt.

