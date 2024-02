Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Pfeffersprayangriff am Bahnhof Zeugen gesucht

Waibstadt/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag, dem 01. Februar 2024, um 14:10 Uhr, befanden sich ein 17-jähriger und ein 24-jähriger Mann in einem wartenden Zug, welcher zu diesem Zeitpunkt an Gleis zwei am Bahnhof Waibstadt wartete. In der Bahn sammelte der 24-Jährige leere Flaschen. Während sich der 17-Jährige in der Toilettenkabine befand, ließ er seine noch volle Pfandflasche auf seinem Sitz liegen. In dem Glauben, die Flasche gehöre niemanden, nahm der 24-Jährige diese an sich, entleerte sie und legte sie zu seinen bereits gesammelten Pfandflaschen. Als der 17-Jährige zurück an seinen Platz kam, geraten die zwei aufgrund der Pfandflasche in einen kurzzeitigen verbalen Streit. Die beiden stiegen aus dem Zug an Bahngleis Nummer zwei aus, wobei sich deren verbaler Disput erneut entfachte. An Gleis zwei wartete ebenfalls ein 19-jähriger Mann, der sich sodann zu Gunsten des 17-Jährigen in den Streit einmischte. Er zog unvermittelt ein Pfefferspray hervor und sprühte dieses ins Gesicht des 24-Jährigen. Er wurde hierbei leicht verletzt. Der 24-Jährige machte sich daraufhin auf den Weg zum Polizeiposten Waibstadt, um Anzeige zu erstatten. Nachdem der 24-Jährige auf dem Polizeiposten erschien, machte sich ein Streifenteam umgehend auf den Weg zum Bahnhof. Dort können sie den 17-jährigen und 19-jährigen Mann sofort feststellen. Zwar versuchen diese vorab vor der Polizei zu flüchten, können aber kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Das Pfefferspray konnte in einem nahegelegenen Gebüsch sichergestellt werden. Beide mussten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf den Polizeiposten Waibstadt und wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.

Der Polizeiposten Waibstadt hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die vor allem Angaben zum genauen Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 07263-5807 zu melden.

