POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 07.01.2024 10:30 Uhr bis 21:30 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Kasselburger Wegs in Gerolstein, neben der dortigen Imbissbude abgestellten Opel Mokka und zerstachen den vorderen rechten Reifen mittels eines spitzen Gegenstands, so dass dieser luftleer wurde. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter ...

mehr