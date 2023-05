Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Pkw prallt gegen Fassade einer Bäckerei

69239 Neckarsteinach (ots)

Am Sonntag, 21.05.2023 um 18:10 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Sinsheim, in Begleitung ihrer 37-jährigen Tochter, mit ihrem PKW die B37 in Neckarsteinach in Richtung Neckargemünd. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ungebremst mit der dortigen Bäckereifiliale. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuginsassen leicht verletzt und durch die eingesetzten Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fassade der Bäckereifiliale wurde erheblich beschädigt und musste durch die Feuerwehr Neckarsteinach gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 28.000 EUR.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell