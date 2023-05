POL-DADI: Unfallflucht Sophie-Scholl-Straße in Griesheim

64686 Lautertal (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 17.05.2023, 20:15 Uhr auf Donnerstag, 18.05.2023, 10:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Heidenfeld" in Lautertal-Elmshausen. Der Außenspiegel eines am Fahrbahnrand abgestellten Autos wurde hierbei, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, beschädigt. Bisher haben sich keine Hinweise auf den Unfallverursacher ergeben. Zeugen des ...

