Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: E-Scooter gestohlen

Völklingen (ots)

Luisenthal. Am Montagabend kam es in der Straße des 13. Januar zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Der 23-jährige Geschädigte stellte seinen schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi neben dem Gelände eines Autoverwerters ab und ließ ihn kurz unbeaufsichtigt. Etwa zehn Minuten später kam der Geschädigte zurück. In der Zwischenzeit entwendete ein bislang unbekannter Täter den E-Scooter des Geschädigten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der 06898/202-0 zu melden.

