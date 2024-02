Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfallflucht nach Kollision - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Freitag zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr kam es zwischen einem LKW und einem 74-jährigen Verkehrsteilnehmer in dem Schlosskirschenweg zu einer Kollision. Demnach war der 74-Jährige mit seinem dreirädrigen Elektromobil im Schlosskirschenweg unterwegs und wollte nach rechts in die Einfahrt eines Seniorenheimes einfahren. Währenddessen soll ein unbekannter LKW von dem Kreisel "Im Bieth" auf den Geschädigten zugefahren sein. Dabei stürzte der 74-Jährige und verletzte sich hierbei schwer. Dieser wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer habe daraufhin ohne Hinterlassung seiner Personalien die Unfallörtlichkeit verlassen.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd leitete die Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell