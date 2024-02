Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Scheibe von Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend zwischen 19 Uhr und 22 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft die Seitenscheiben und die Heckscheibe an jeweils zwei geparkten Autos in der Landfriedstraße sowie in der Friedrich-Ebert-Anlage. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe der Sachschäden ist bislang nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell