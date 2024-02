Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bei Rot über die Ampel - Verkehrsunfall in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Weil er offenbar bei Rot über die Ampel gefahren war, kollidierte ein 74 Jahre alter Autofahrer am gestrigen Mittwochabend, 21. Februar, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde mit dem Citroën eines 39-Jährigen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 74-Jährige mit seinem Kleinwagen gegen 20.15 Uhr auf dem Elbinger Platz in nordwestlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung Elbinger Platz/Elbestraße/Columbusstraße fuhr der Bremerhavener dann offenbar trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit dem von rechts kommenden Citroën-Fahrer zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden in Folge des Unfalls verletzt und vor Ort von Einsatzkräften der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt. Sie wurden anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 8500 Euro.

Der Unfallort blieb bis zum Abschluss der Verkehrsunfallaufnahme für den Individualverkehr gesperrt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell