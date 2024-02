Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge verhindert Diebstahl von Baustelle - Anzeige wegen Bedrohung der Polizeibeamten

Bremerhaven (ots)

Einen mutmaßlichen Diebstahl von einer Baustelle beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Montagabend, 19. Februar, gegen 18.40 Uhr in Bremerhaven-Lehe. Im Verlauf des Einsatzes kam es dann zu einer geschmacklosen Bedrohung gegenüber den Polizeibeamten.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Zeuge gesehen, wie ein Autofahrer an einer Baustelle an der Goethestraße anhielt. Der Autofahrer ging demnach zu einer an der Baustelle befindlichen großen Gewebetasche, einem sogenannten Big-Bag, leerte darin befindliche Steine aus und legte die nun leere Tasche in seinen Kofferraum. Danach, so der Zeuge, habe der Autofahrer die nächste Baustellentasche geleert. Als der Zeuge daraufhin zur Beweissicherung ein Foto des Autokennzeichens fertigte, holte der Autofahrer die Tasche wieder aus dem Kofferraum und legte sie zurück auf die Baustelle. Anschließend rief er die Polizei, um sich über das Fotografieren zu beschweren.

Als die Polizeibeamten den Fall vor Ort aufnehmen wollten, agierten der mutmaßliche Dieb und ein inzwischen hinzugekommener Familienangehöriger aggressiv und aufbrausend. Die Aussage des Autofahrers, er brauche die Taschen für seinen Garten und habe die Erlaubnis des Baustelleneigners, konnte er vor Ort nicht belegen. Die Beamten machten ihm deshalb den Vorhalt des versuchten Diebstahls und fertigten eine Strafanzeige.

Dies wiederum versetzte den Familienangehörigen des Autofahrers derart in Rage, dass er den eingesetzten Beamten gegenüber ankündigte, er werde sie "auseinandernehmen" und "aufessen". Dafür erhielt er eine entsprechende Strafanzeige wegen Bedrohung. Beide Personen erhielten einen Platzverweis für den Bereich der Baustelle.

Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

