Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Achtung, falsche Handwerker: Trickdiebe machen Beute in Bremerhaven-Wulsdorf

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven warnt erneut vor Trickdieben, die sich als Wasserwerker beziehungsweise Handwerker ausgeben. Auf diese Weise erbeuteten unbekannte Täter am gestrigen Montag 19. Januar, eine größere Summe im Stadtteil Wulsdorf.

Die Täter betraten gegen 14.30 Uhr ein Mehrparteienhaus im Bereich Ringstraße/Vieländer Weg. Gegen 14.45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür einer Seniorin in dem Haus. Als die Frau öffnete, gab er an, in der Wohnung den Wasserdruck überprüfen zu müssen. Zusammen mit der Seniorin ging er ins Badezimmer und beschäftigte sich längere Zeit mit den Wasserhähnen.

Dieses Ablenkungsmanöver diente offenbar dazu, dass ein weiterer Täter die Wohnung betreten und unbemerkt durchsuchen konnte. Nach einiger Zeit verabschiedete sich dann der vermeintliche Handwerker aus dem Badezimmer und verließ rasch die Wohnung der Seniorin. Diese stellte erst einige Zeit später fest, dass aus anderen Zimmern Bargeld entwendet worden war, und rief die Polizei. Den im Bad befindlichen Mann beschrieb sie als ca. 30 bis 35 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er trug durchgehend dunkle Bekleidung, hatte ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und sprach akzentfrei Deutsch.

Knapp eine Stunde später, gegen 15.40 Uhr, klopften unbekannte Täter an einer Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses an der Gärtnerstraße, ebenfalls in Wulsdorf. Hier begehrten zwei Männer Einlass, weil sie angeblich die Wasserhähne in den Wohnungen reparieren müssten. Kurz nachdem die Bewohnerin die Männer eingelassen hatte, wollten die vermeintlichen Handwerker die Seniorin zum Wasser-Aufdrehen ins Bad schicken. Als die Frau erwiderte, das könnten die Männer doch selbst tun, hätten diese die Wohnung wieder verlassen. Wenige Minuten später informierte die Frau die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung im Nahbereich konnten die Verdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Die Beschreibung entsprach in großen Teilen jener des Falls aus der Ringstraße.

Die Polizei (0471/953-3321) nimmt Zeugenhinweise entgegen: Wer die verdächtigen Personen beobachtet hat und beispielsweise etwas über ihre Fluchtrichtung oder genutzte Fahrzeuge sagen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Darüber hinaus wiederholt die Polizei die Warnung vor der Masche der Trickdiebe und bittet darum, insbesondere lebensältere Angehörige, Nachbarn oder Bekannte zu sensibilisieren und vor den falschen Handwerkern zu warnen.

Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Erkundigen Sie sich vor dem Öffnen der Tür, wer zu Ihnen will! Benutzen Sie dazu Fenster, Türspione, Gegensprechanlagen und öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Kette!

- Lassen Sie sich bei unangekündigten (Handwerker)-Besuchen Ausweispapiere zeigen und halten Sie telefonisch Rücksprache mit den jeweiligen Unternehmen. Jeder seriöse Handwerker oder Ableser hätte Verständnis dafür, wenn er zunächst warten müsste.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Bitten Sie die fremde Person zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn Vertrauenspersonen (Nachbar, Angehörige etc.) anwesend sind!

- Zeigen Sie fremden Personen keine persönlichen Unterlagen oder Wertgegenstände; verwahren Sie diese idealerweise sicher in einem Safe oder Bankschließfach!

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit ihnen oder rufen Sie um Hilfe.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110.

Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell