POL-Bremerhaven: Verkehrssünder im Visier

Bremerhaven (ots)

Gemeinsam mit Studierenden der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen führte die Bremerhavener Polizei am gestrigen Mittwoch, 21. Februar, großangelegte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch.

In der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr kontrollierten und überprüften die Einsatzkräfte an einer stationären Kontrollstelle an der Columbusstraße sowie bei Kontrollen im Bereich Stresemannstraße / Grimsbystraße diverse Verkehrsteilnehmende.

Dabei zeigte sich: Längst nicht alle hielten sich an die vorgeschriebenen Verkehrsregeln. Und das, obwohl die Regeln ein wesentlicher Bestandteil der eigenen sowie der Sicherheit anderer sind und ihre Einhaltung dazu beitragt, dass jeder sicher und unversehrt an seinem Ziel ankommen kann. Insgesamt mussten bei den gestrigen Kontrollen rund 50 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Darunter unter anderem 38 Rotlichtverstöße, fünf Anzeigen wegen der Bedienung eines elektronischen Gerätes am Steuer und zwei Verstöße wegen nicht angelegtem Sicherheitsgurt. Den Betroffenen drohen nun Verwarn- bzw. Bußgelder sowie unter Umständen Punkte im Fahreignungsregister und Fahrverbote.

Im Rahmen des Polizeistudiums an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen heißt es regelmäßig: Raus aus dem Hörsaal, rein in die Praxis! Dabei sind Verkehrskontrollen nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielfältigen und abwechslungsreichen Studium. Klingt spannend? - Weitere Infos zum Einstellungsverfahren und zur Bewerbung findet ihr unter fit-genug.de. und karriere-polizei.de.

