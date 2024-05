Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Kind von Auto erfasst

Aalen (ots)

Ein 7-jähriges Kind wurde am Dienstag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das Mädchen rannte in der Schillerstraße auf dem Gehweg und querte an einem dortigen Fußgängerüberweg die Straße. Eine 24-jährige Autofahrerin erkannte die Gefahrensituation zu spät und erfasste mit ihrem Pkw das Kind. Das leicht verletzte Mädchen wurde im Anschluss vom alarmierten Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

