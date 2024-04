Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz kostet über 500 Euro

Hamburg (ots)

Am Dienstag gegen 08:00 Uhr landete eine 30-jährige serbische Staatsangehörige aus Belgrad kommend am Flughafen Hamburg. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle wurde sie von der Bundespolizei im polizeilichen Fahndungssystem abgefragt. Dabei stellte sich heraus, dass die Frau seit November 2023 von der Staatsanwaltschaft Göttingen per Haftbefehl gesucht wurde. Wegen des fahrlässigen Gestattens des Gebrauchs eines unversicherten Kraftfahrzeugs waren 55 Tagessätze zu jeweils 30 Euro als Geldstrafe zu zahlen. Davon wurde bisher erst ein Teil beglichen, sodass nun noch 18 Tagessätze zu jeweils 30 Euro fällig waren. Alternativ standen 18 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Haftbefehl. Hinzu kamen 10 Euro Restgeldstrafe sowie Verfahrenskosten in Höhe von 3,50 Euro. Die Frau konnte die geforderten 553,50 Euro zahlen und anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell