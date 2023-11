POL-GS: PK Seesen, Pressemeldung vom 17.11.2023

Goslar (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige stiegen am Mittwoch in Bad Harzburg in eine Wohnung ein und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zwischen 10.30 Uhr und 22 Uhr gelangten die Tatverdächtigen während der Abwesenheit der Bewohner in die Wohnung in der Bismarckstraße 20, durchwühlten verschiedene Behältnisse und entkamen anschließend unerkannt mit ...

