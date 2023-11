Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 16.11.2023 bis 17.11.2023

Goslar (ots)

- Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am Donnerstag, 16.11.2023, um 20:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Wolfenbütteler Fahrzeugführer mit einem Audi A2 die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg in Fahrtrichtung Oker. Hierbei missachtete er die für ihn Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Breite Straße. Ein Fahrzeugführer, welcher von der Breite Straße bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr, konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Der Verursacher konnte kurz darauf auf einem Tankstellengelände angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei ihm eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Etwaige weitere Fahrzeugführer, die gefährdet wurden, als auch der Fahrzeugführer, der beim Einfahren in die Kreuzung einen Zusammenstoß durch die Gefahrenbremsung verhinderte, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322 / 5548-0 zu melden.

i.A. Frischemeier, POK

