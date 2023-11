POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 16.11.2023

Goslar (ots) - Am frühen Mittwochmorgen kam es in Lautenthal zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz. Gegen 6.08 Uhr bemerkten die Bewohner Rauchentwicklung in der Wohnung, verständigten die Feuerwehr und verließen umgehend das Gebäude. Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhinderte eine Entwicklung des Feuers zu einem größeren Brand, verletzt ...

